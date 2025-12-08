У российского самолета при заходе на посадку отказали сразу семь систем 8.12.2025, 15:09

1,202

Иллюстративное фото

Инцидент произошел на рейсе из Сургута в Самару.

У самолета российской авиакомпании Utair при заходе на посадку выбило трансформатор и отказали сразу семь систем. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 декабря на рейсе из Сургута в Самару. На этапе захода на посадку у Boeing 737-500 отключились левый и правый топливные насосы, электрогидронасос, противоюзовая и система автоматического торможения, одна радиостанция и полетный директор со стороны командира воздушного судна.

Несмотря на произошедшее, посадка лайнера прошла благополучно. Технические специалисты осмотрели кабину пилотов и обнаружили, что предохранитель первого трансформатора находился в отключенном состоянии. Росавиация начала расследование, а авиакомпания приостановила эксплуатацию самолета для выполнения работ по поиску неисправности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com