ООН призвали отреагировать на пытки в Беларуси 2 8.12.2025, 15:49

Международному сообществу предоставляется редкий шанс на успех.

В новом докладе Всемирной организации по борьбе с пытками рассказывается о том, как функционирует система пыток в Беларуси, на кого она направлена и почему публичное распространение принудительных признаний должно быть наконец признано отдельной формой пыток или других видов жестокого обращения. В преддверии следующего рассмотрения ситуации в Беларуси Комитетом ООН против пыток эти выводы крайне актуальны, говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

«Пытки обычно начинается практически сразу после ареста, - отмечают правозащитники. - Люди записываются на видео, когда они напуганы, лишены какой-либо поддержки и часто все еще демонстрируют видимые признаки насилия. Сотрудники полиции вручают им протоколы, которые необходимо зачитать на камеру. Эти тексты могут заставить их отречься от глубоких убеждений, извиниться перед государством или признаться в преступлениях, которых они не совершали. Выжившие описывают избиения, угрозы и унижения, пока их рассказ не будет полностью соответствовать требованиям спецслужб».

Авторы документа подчеркивают что насилие и пытки превращаются властями Беларуси в публичное зрелище.

«Намерение очевидно, - говорится в документе. - С одной стороны, записи ломают личность, заставляя её противоречить своей идентичности, ценностям или сообществу. С другой стороны, они служат предупреждением для общественности: инакомыслие будет не только наказано, но и публично унижено, а власти будут действовать без каких-либо ограничений».

Комитет ООН против пыток ранее пришел к выводу, что пытки в Беларуси носят систематический характер, напоминают авторы документа. Эти новые данные свидетельствуют о том, что публичное распространение принудительных признаний превратилось в отдельную и расширяющуюся практику злоупотреблений, которая остается нерешенной в международном праве и практике.

«У Комитета есть уникальная возможность восполнить этот пробел. Всемирная организация по борьбе с пытками подчеркивает, что публичное распространение признаний, полученных под принуждением, должно быть признано прямым нарушением статей 2, 15 и 16 Конвенции ООН против пыток. Обзор может и должен призвать к немедленному прекращению этой практики, потребовать удаления этих видео с публичных платформ и настоять на реальном привлечении виновных к ответственности.

Происходящее в Беларуси имеет значение далеко за пределами ее границ. Когда государства начинают транслировать вынужденные признания, они превращают человеческие страдания в политический посыл и манипулируют общественным мнением посредством страха. Они переосмысливают реальность, выставляют жертв преступниками и дают понять, что верховенство права уступило место верховенству силы», - подчеркивают авторы доклада.

Правозащитники напоминают, что видеоролики с принудительными признаниями призваны уничтожить достоинство и заменить правду страхом.

«Разоблачая эту систему, Всемирная организация по борьбе с пытками стремится восстановить человечность и дать возможность услышать голоса, которые белорусские власти пытаются заглушить.

В то время как Комитет ООН против пыток готовится к следующему рассмотрению ситуации в Беларуси, международному сообществу предоставляется редкий шанс на успех. Вопрос в том, воспользуется ли он им. Публичное унижение и психологическое насилие не являются инструментами управления. Это пытки. И мир должен отреагировать соответствующим образом», - заключают авторы доклада.

