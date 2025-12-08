На севере Японии произошло сильнейшее землетрясение 8.12.2025, 17:56

Объявлена угроза цунами.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает NHK.

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 80 километрах к востоку от северной части острова Хонсю.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в префектуре Аомори. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

После землетрясения была объявлена угроза цунами.

Землетрясение стало самым сильным по магнитуде в Японии с начала 2025 года. До этого сильнейшим было землетрясение, произошедшее у берегов префектуры Ивате 9 ноября. Его магнитуда была 6,8. В результате образовалось небольшое цунами. Погибших не было.

