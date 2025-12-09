Зеленский сообщил руководству ЕС и НАТО о результатах переговоров с США 1 9.12.2025, 9:06

2,918

Фото: president.gov.ua

Встреча была продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Кошту и Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляен, чтобы сообщить им о переговорах с США.

В своем Telegram-канале он назвал встречу «хорошей и продуктивной».

Президент Украины проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. По его словам, они подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантией безопасности и усилением нашей устойчивости.

Также была затронута инициатива PURL и репарационный кредит.

«По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку», — отметил он.

Рютте, в свою очередь, тоже положительно оценил встречу.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц обсудили мирный план США.

Ранее Зеленский заявил, что из американского мирного плана были убраны противоречивые для Украины положения — теперь в нем осталось 20 пунктов из прежних 28.

