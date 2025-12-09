Зеленский сообщил руководству ЕС и НАТО о результатах переговоров с США

Зеленский сообщил руководству ЕС и НАТО о результатах переговоров с США1
- 9.12.2025, 9:06
Встреча была продуктивной.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Кошту и Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляен, чтобы сообщить им о переговорах с США.
В своем Telegram-канале он назвал встречу «хорошей и продуктивной».
Президент Украины проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. По его словам, они подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантией безопасности и усилением нашей устойчивости.
Также была затронута инициатива PURL и репарационный кредит.
«По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку», — отметил он.
Рютте, в свою очередь, тоже положительно оценил встречу.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц обсудили мирный план США.
Ранее Зеленский заявил, что из американского мирного плана были убраны противоречивые для Украины положения — теперь в нем осталось 20 пунктов из прежних 28.