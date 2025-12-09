«Ты понимаешь, что пошатнул экономику РФ?»1
Скандал с Ларисой Долиной в РФ получил новое развитие.
Российские пользователи массово атаковали страницы британского актера Тома Холланда в соцсетях после эфира программы «Пусть говорят» с Ларисой Долиной. Причиной стала громкая история о многомиллионном мошенничестве, жертвой которого стала певица, а также появление в телеэфире поддельного паспорта одного из злоумышленников с фотографией исполнителя роли Человека-паука, пишет OBOZ.UA.
В программе показали документ на имя «Андрей Лукин», где вместо реального фото была использована фотография Тома Холланда. Это вызвало волну иронической реакции в русскоязычном сегменте интернета. Паблики и пользователи начали массово писать актеру в Instagram комментарии с требованиями «вернуть деньги» Ларисе Долине.
Под публикациями Холланда появились сотни сообщений на русском языке. Среди них:
«Ты вообще понимаешь, что этим поступком пошатнул экономику РФ?»
«19 пакетов санкций и 1 Человек-паук».
«Верни бабки! Иначе Долина устроит тебе концерт прямо в твоей паутине».
«Сначала Лариса, а дальше кто? Доктор Октовиус? (герой фильмов Marvel, враг Человека-паука. – Ред.) Ты что делаешь…»
«Я не думала, что в пакет санкций включена квартира Долиной…»
«Лукин Андрей Олегович вам знаком?»
«Я думал ты лучший Человек-паук, а ты Андрей Лукин…»
«Том, ты хочешь что-то объяснить про Долину?»
«Где деньги, Том?»
Параллельно российские телеграм-каналы и паблики активно обсуждают выступление путинистки Долиной на «Пусть говорят». В студии певица со слезами заявила, что якобы «осталась без всего» (хотя отсудила свою квартиру обратно), рассказала о психологическом давлении со стороны людей, которые представлялись «сотрудниками Росфинмониторинга» и правоохранительных органов, и призналась, что поверила им без сомнений.
При этом ответа на вопрос о возможном возврате денег в программе так и не прозвучало.
По информации, озвученной в эфире, общие потери артистки превысили 317 миллионов рублей (почти 4,2 млн гривен). Мошенники заставили ее не только перевести 175 миллионов сбережений, но и продать пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей. Также отмечалось, что Долина могла потерять и загородный дом, однако сделка по его продаже не состоялась.
Прошло больше года с момента якобы похищения квартиры и только в ноябре Долина появилась в суде по делу о «мошенничестве». Слушания провели в закрытом режиме – вероятно, чтобы «народная артистка» чувствовала себя спокойнее, а журналисты не смогли опорочить правдой на всю Россию. Однако это не помогло, ведь путинистка выбежала из здания через «черный вход», но не сказала ни слова.