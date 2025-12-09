WP: Заявление Зеленского может означать крах плана Трампа 9.12.2025, 10:05

Владимир Зеленский

Украина борется за то, чтобы ничего не отдавать.

Украина не будет отдавать свои территории, заявил глава государства Владимир Зеленский, отвергая ключевое требование России, которое президент США Дональд Трамп включил в свой последний план прекращения полномасштабной войны.

«По нашим законам, по международному праву — и по моральному праву — мы не имеем права ничего отдавать. За это мы и боремся», — сказал он после встречи с ведущими европейскими лидерами. Недвусмысленное заявление о том, что Украина не уступит землю, может означать крах плана Трампа, который критики назвали исполнением желаний кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет The Washington Post.

Выступая перед журналистами на борту самолета по пути в Брюссель после консультаций с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, Зеленский сделал одно из своих самых четких публичных заявлений относительно зарождающегося предложения США. Он отметил, что из плана удалили то, что он назвал «откровенно антиукраинскими положениями», что дает понять: Киев открыт к сделке.

Но по вопросу территории он остался непреклонным — ту же позицию занимают и европейские лидеры, утверждающие, что Путину нельзя позволить силой перекраивать международные границы, пишет СМИ. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет сдавать свою территорию на востоке — ни ради ускорения мирных переговоров, ни ради стремления Вашингтона к компромиссу, ни под давлением продолжающегося военного наступления Москвы.

Украина и Европа настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта, в то время, как Россия от этого отказывается. Хотя некоторые украинские официальные лица все еще надеются, что переговоры могут принести результат, говорится в материале.

«Предложение ближе к тому, чтобы быть приемлемым для Украины, но оно непростое и еще не завершенное», — заявил один из высокопоставленных украинских чиновников, знакомых с последними обсуждениями, на условиях анонимности.

Сообщается, что еще до полного отказа Зеленского от территориальных уступок Украина и ее европейские союзники выражали серьезное беспокойство по поводу инициативы Трампа. Некоторые утверждали, что изначально она была настолько выгодна России, что казалась написанной в Кремле. Европейцы и украинцы спешно предложили изменения, включая исключение положений, неприемлемых для Киева или требующих более широкого одобрения стран НАТО или ЕС.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что любое соглашение должно включать «жесткие» гарантии безопасности для Украины.

СМИ пишет, что Киев надеется обеспечить более твердую и скоординированную западную позицию по предложению Трампа. Европейские лидеры поддерживают дипломатию под руководством США, но опасаются соглашений, которые закрепят территориальные «успехи» России или оставят Украину без надежных гарантий безопасности против новой атаки.

