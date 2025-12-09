закрыть
9 декабря 2025, вторник, 13:22
Бабиш стал премьер-министром Чехии

  • 9.12.2025, 12:00
Бабиш стал премьер-министром Чехии
Фото: Michal Kamaryt, ČTK

Президент Павел утвердил новое правительство страны.

Чешский президент Петр Павел во вторник, 9 декабря, назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром Чехии, пишет Radio Prague International.

Бабиш, который в начале сентября отпраздновал свое 71-летие, становится самым пожилым политиком, когда-либо возглавлявшим правительство Чехии.

Ожидается, что Павел назначит остальных членов правительства в течение недели.

Как известно, Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза. Назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – могло вызвать конфликт интересов.

