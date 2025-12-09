Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV 9.12.2025, 13:54

Президент Украины находится с официальным визитом в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо.

Об этом сообщает Sky News.

По данным СМИ, Зеленский уже покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо после встречи с Папой Римским. Предварительно, их встреча длилась около 30 минут.

После чего Зеленский и Папа сделали несколько фото.

Что предшествовало

Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч. Во время визита у него была запланирована встреча с Папой Римским и Джорджей Мелони.

Стоит напомнить, что предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Он провел встречу с президентом Италии Серджио Маттареллой.

