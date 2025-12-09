За первую неделю декабря Польша обязала почти 190 иностранцев вернуться на родину 9.12.2025, 16:45

1,694

В том числе белорусов.

За первую неделю декабря почти 190 иностранцев покинули Польшу на основании решений местных властей об обязательствах о возвращении на родину, в том числе белорусы, сообщает Пограничная служба Польши.

Добровольно покинули Польшу по распоряжению властей 15 граждан Беларуси, 25 — Колумбии и 14 — Грузии.

В принудительном порядке Польшу покинули 36 граждан Украины, 15 — Грузии и 6 — Молдовы.

«Среди покинувших страну были иностранцы, в том числе осужденные за кражи, мошенничество, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и без прав, применение домашнего насилия, а также лица, которые помогали другим незаконно пересекать границу Польши», — пояснили в Пограничной службе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com