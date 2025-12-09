закрыть
9 декабря 2025, вторник, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За первую неделю декабря Польша обязала почти 190 иностранцев вернуться на родину

  • 9.12.2025, 16:45
  • 1,694
За первую неделю декабря Польша обязала почти 190 иностранцев вернуться на родину

В том числе белорусов.

За первую неделю декабря почти 190 иностранцев покинули Польшу на основании решений местных властей об обязательствах о возвращении на родину, в том числе белорусы, сообщает Пограничная служба Польши.

Добровольно покинули Польшу по распоряжению властей 15 граждан Беларуси, 25 — Колумбии и 14 — Грузии.

В принудительном порядке Польшу покинули 36 граждан Украины, 15 — Грузии и 6 — Молдовы.

«Среди покинувших страну были иностранцы, в том числе осужденные за кражи, мошенничество, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и без прав, применение домашнего насилия, а также лица, которые помогали другим незаконно пересекать границу Польши», — пояснили в Пограничной службе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович