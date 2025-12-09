За первую неделю декабря Польша обязала почти 190 иностранцев вернуться на родину
- 9.12.2025, 16:45
- 1,694
В том числе белорусов.
За первую неделю декабря почти 190 иностранцев покинули Польшу на основании решений местных властей об обязательствах о возвращении на родину, в том числе белорусы, сообщает Пограничная служба Польши.
Добровольно покинули Польшу по распоряжению властей 15 граждан Беларуси, 25 — Колумбии и 14 — Грузии.
В принудительном порядке Польшу покинули 36 граждан Украины, 15 — Грузии и 6 — Молдовы.
«Среди покинувших страну были иностранцы, в том числе осужденные за кражи, мошенничество, вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и без прав, применение домашнего насилия, а также лица, которые помогали другим незаконно пересекать границу Польши», — пояснили в Пограничной службе.