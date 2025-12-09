В российском городе хотят установить уродливый памятник «семье солдата СВО»9
Фотофакт.
В Троицке Челябинской области местный скульптор Александр Тимофеев предложил властям установить в городе памятник «Семья солдата СВО» собственного производства. Однако мэр города Дмитрий Гатов на себя ответственность за решение не взял и решил узнать мнение жителей, пишет местное издание 74.ru.
Памятник планировалось разместить на улице Ленина, возле здания совета ветеранов. Но горожане, увидев проект, резко раскритиковали работу. В комментариях скульптуру называли «грубоватой», «непроработанной», а некоторые даже высказывали мнение, что ее сделал человек без навыков. Упоминали также, что в произведении «нет души».
В итоге 68,4% участников голосования выступили против установки памятника. Власти Троицка заявили, что учтут результаты опроса во время дальнейшей работы над благоустройством городского пространства.