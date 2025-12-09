В российском городе хотят установить уродливый памятник «семье солдата СВО» 9 9.12.2025, 19:04

2,136

Иллюстрационное фото

Фотофакт.

В Троицке Челябинской области местный скульптор Александр Тимофеев предложил властям установить в городе памятник «Семья солдата СВО» собственного производства. Однако мэр города Дмитрий Гатов на себя ответственность за решение не взял и решил узнать мнение жителей, пишет местное издание 74.ru.

Памятник планировалось разместить на улице Ленина, возле здания совета ветеранов. Но горожане, увидев проект, резко раскритиковали работу. В комментариях скульптуру называли «грубоватой», «непроработанной», а некоторые даже высказывали мнение, что ее сделал человек без навыков. Упоминали также, что в произведении «нет души».

В итоге 68,4% участников голосования выступили против установки памятника. Власти Троицка заявили, что учтут результаты опроса во время дальнейшей работы над благоустройством городского пространства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com