Польша начнет строительство первой АЭС уже в декабре 9.12.2025, 20:18

ЕС согласовал финансирование.

Европейская комиссия одобрила пакет помощи для строительства и эксплуатации первой атомной электростанции в Польше в соответствии с правилами ЕС. Об этом ЕК сообщила во вторник, 9 декабря.

Комиссия отметила, что этот проект играет ключевую роль в стратегии Польши по декарбонизации производства электроэнергии.

О том, что польский проект получит зеленый свет от Еврокомиссии, премьер-министр Дональд Туск заявил еще до официального объявления решения. По его словам, строительство АЭС «может начаться уже в декабре».

«Мы получили это! Миллиарды долларов государственной помощи на строительство первой польской атомной электростанции. Европа согласилась, и финансирование уже поступило. Первые четыре миллиарда будут выплачены в этом месяце», – написал Туск в соцсетях.

Он напомнил, что речь идет о 60,2 млрд злотых ($14,7 млрд).

«Уже в декабре, то есть в этом году, первые 4,6 млрд злотых в виде казначейских ценных бумаг, которые мы обеспечили совместно с министром финансов, будут переданы заинтересованному субъекту», – заявил он.

Польская программа атомной энергетики (PPEJ) предусматривает строительство двух атомных электростанций общей мощностью 6-9 ГВт. Инвестором и оператором должна быть компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ, «Польские атомные электростанции»), полностью принадлежащая государству.

Правительство Польши в июле 2023 года официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны. Соглашение о проектировании и строительстве атомной электростанции PEJ и консорциум американских компаний Westinghouse и Bechtel подписали в сентябре 2023 года.

Правительство предусматривает, что 30% расходов на строительство будет покрыто за счет собственных средств инвестора, что будут включать предусмотренные законодательством вливания капитала, а 70% – за счет заемных средств привлеченных от финансовых учреждений.

Согласно недавним заявлениям правительственного уполномоченного по стратегической энергетической инфраструктуре, заливка первого ядерного бетона для первого реактора запланирована на 2028 год.

Электростанция будет построена в Любятово-Копалино в Померании (северо-западная территория страны).

Комплекс будет состоять из трех блоков мощностью по 1250 МВт, суммарно до 3750 МВт.

Строительство первого блока должны завершить до 2035 года, после чего начнется годовое тестирование. Подача первого тока в сеть ожидается в 2036 году.

Третий блок, по плану, начнет работать к 2038 году. Общая стоимость проекта оценивается в 192 млрд злотых (почти $53 млрд).

Атомный проект в польском Поморье будет финансироваться преимущественно за счет заемных средств. По словам президента PEJ, начальные обязательства уже получены от 11 экспортно-кредитных агентств, в частности из США, Канады, Франции и стран Азии.

Ожидается, что наибольшую долю предоставит Экспортно-импортный банк США (EXIM Bank), выделивший сумму, эквивалентную примерно 70 млрд злотых (более $19 млрд).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com