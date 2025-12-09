Великобритания ввела санкции против идеолога «русского мира» Дугина 1 9.12.2025, 20:29

Александр Дугин

Под ограничения попали также пять организаций.

Великобритания включила в санкционный список идеолога «русского мира», пропагандиста Александр Дугина и бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Помимо этого, под ограничения попали пять организаций. Это основанный Дугиным Центр геополитических экспертиз, проект Звинчука «Рыбарь» вместе с одноименным телеграм-каналом, учрежденный МИДом и Россотрудничеством «Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом», а также базирующиеся в Бельгии русскоязычные медиапроекты Golos и Euromore.

В обосновании говорится, что Дугин и Звинчук участвуют в дестабилизации Украины, поддерживая или продвигая действия, которые угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. «Рыбарь», комментируя аргументацию Лондона, написал: «Заметили спустя 4 года СВО». При этом авторы канала выразили уверенность, что реальной причиной санкций является работа команды проекта «против деструктивного влияния Великобритании в России и мире». Дугин включение в черный список Лондона не комментировал. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов, в случае их обнаружения.

Дугин известен как один из лидеров «евразийства» — идеологического течения, подразумевающего противопоставление России западному миру. Его также называют идеологом «русского мира», к чьему мнению прислушивается президент Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники. Философ активно поддерживает войну в Украине, выступая против мирного соглашения без победы на поле боя, и находится под санкциями ЕС и США.

«Рыбарь» занимается освещением войны Украине и кремлевской пропагандой. В 2024 году Госдеп обвинил проект во вмешательство в американские выборы, разжигании межпартийной и расовой розни в США и назначил вознаграждение в $10 млн за информацию о его сотрудниках. Звинчук также входит рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников войны, созданную Путиным.

