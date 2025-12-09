закрыть
9 декабря 2025, вторник
Мировому рынку нефти предсказали «суперизбыток»

  • 9.12.2025, 23:06
Цены пойдут вниз?

В 2026 году мировой рынок нефти ждет суперизбыток. Таким предсказанием поделились аналитики глобального сырьевого трейдера Trafigura, сообщает Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году на рынке ожидается рекордный профицит сырья в размере более четырех миллионов баррелей в сутки — около четырех процентов мирового потребления. Итоговый результат, скорее всего, будет меньше, но аналитики и трейдеры все равно ожидают значительного избытка предложения.

«Будь то избыток или сверхизбыток, от этого никуда не деться», — предсказал главный экономист Trafigura Саад Рахим.

Причиной такого переизбытка сырья стал ввод в эксплуатацию крупных нефтяных проектов, запланированных много лет назад, на фоне замедления мирового спроса. По словам Рахима, устойчивые высокие объемы закупок со стороны импортеров, особенно Китая, а также скорректированные планы поставок из США и стран ОПЕК+ могут отсрочить или смягчить последствия избытка предложения.

