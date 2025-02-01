ВСУ парализовали управление российской группировки «Курск» 1.02.2025, 9:03

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Подразделения генерала Лапина остались без централизованного руководства.

Силы обороны Украины успешно атаковали командный пункт ВС РФ «Курск», находившийся в городе Рыльске.

Еще один командный пункт оккупационной армии РФ выведен из строя. Высокоточным ударом успешно был атакован штаб группировки войск «Курск». Информацию официально подтвердил Генштаб ВСУ на своем канале в Telegram.

Информации пока мало. Известно, что удар был нанесен 31 января. Генштаб назвал операцию «высокоточной и скоординированной».

«Эта операция - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишения его возможностей координировать боевые действия и логистику», - сообщили военные.

Они уточнили, что работа по ликвидации системы управления ВС РФ будет продолжена. Это позволит снизить наступательный потенциал оккупантов.

Детали операции раскрыл украинский журналист, военкор Андрей Цаплиенко. «В результате удара по пункту управления группировки «Курск» российской армии его работа, насколько известно, сейчас парализована. На некоторое время подразделения, которые состоят в этой группировке, остались без эффективного согласования действий», - сообщил Цаплиенко.

Он уточнил, что группировка подконтрольна командующему стратегического управления «Север» генерал-полковнику Александру Лапину.

Сейчас он будет вынужден взять на себя непосредственное управление Курским направлением.

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