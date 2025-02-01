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Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

  • 1.02.2025, 16:23
  • 1,072
Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер
Хорст Кёлер

Ему был 81 год.

Бывший президент Германии Хорст Кёлер умер в возрасте 81 года, сообщила его канцелярия со ссылкой на заявление семьи.

«Хорст Кёлер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении своей семьи в Берлине», — сказано в сообщении.

Информацию о похоронах в канцелярии пообещали предоставить позднее.

Кёлер был девятым президентом Германии. Этот пост он занимал в 2004–2010 годах.

Хорст Кёлер родился в 1943 году в Скербешуве (Польша). Он был седьмым из восьми детей в семье. Позднее он оказался в Людвигсбурге, куда его семья бежала во время наступления советских войск на гитлеровскую Германию. Изучал экономические науки в Тюбингенском университете и впоследствии получил докторскую степень.

С 1976 года работал в Министерстве экономики Германии, а затем стал статс-секретарем в Министерстве финансов. В 2000 году стал директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ). Эту должность он занимал до 2004 года, когда был избран президентом Германии.

Политик отстаивал представление о Германии как о «стране идей», способной уверенно формировать свое будущее и «выступать в качестве силы добра в мире», подчеркнули в канцелярии бывшего президента. Одним из центральных вопросов его внутренней политики было создание и обеспечение постоянных рабочих мест в стране, отметили там.

Во внешней политике Кёлер выступал за справедливую глобализацию, учитывающую благополучие всех людей. Он также предостерегал от финансового капитализма, не связанного никакими правилами. Политик указывал на важность и потенциал африканского континента для развития всей планеты: он считал, что взаимодействие с Африкой было не только мудрым и дальновидным, но и этически необходимым: «Для меня судьба человечества в нашем мире зависит от судьбы Африки», — говорил Кёлер в инаугурационной речи.

Руководящим принципом национальной и международной политики Кёлер считал «глобальное партнерство». Экономические кризисы и проблемы последних лет он рассматривал как возможность переосмыслить рост и процветание на международном уровне и выбрать такой образ жизни, который позволит сохранить ресурсы планеты.

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