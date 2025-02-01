Белый дом приказал четырем медиакомпаниям освободить помещения в Пентагоне 4 1.02.2025, 18:13

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Для «ротации СМИ».

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выселить четыре медиаорганизации из выделенных для прессы офисных помещений в Пентагоне, среди которых Politico и The New York Times, чтобы освободить место для других изданий. Об этом 31 января пишет Reuters.

В меморандуме о «Новой ежегодной программе ротации СМИ» говорится, что помещений в Пентагоне лишатся The New York Times, Национальное общественное радио, принадлежащее корпорации Comcast, NBC News и Politico. СМИ должны освободить свои помещения к 14 февраля.

Вместо них будут выделены офисные помещения для New York Post, One America News Network, Breitbart News Network и HuffPost News.

В дальнейшем каждый год одно печатное, интернет-, телевизионное и радиосредство будет поочередно покидать Пентагон и уступать место другому СМИ. В документе отмечается, что цель этого – дать возможность новому средству массовой информации уникальную возможность публиковать информацию в качестве постоянного члена пресс-корпуса Пентагона.

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по связям с общественностью Джон Уллиот пояснил, что СМИ, которые освободят помещения в Пентагоне, останутся полноправными членами пресс-корпуса минобороны США.

В NBC News разочарованы решением отказать в доступе к кабине вещания в Пентагоне, которую телекомпания использовала «на протяжении многих десятилетий», сообщил агентству ее представитель по электронной почте. Остальные компании на момент публикации не ответили за просьбу прокомментировать ситуацию.

Более двух десятков новостных организаций, включая Reuters, работают в Пентагоне и освещают ежедневную деятельность вооруженных сил США, пояснили в Reuters.

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