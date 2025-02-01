В Ровенском ТЦК прогремел взрыв 1 1.02.2025, 18:42

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Погиб один человек, шестеро получили ранения.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Ровно около 16:20 произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает местное издание «Район.Рівне» со ссылкой на своего корреспондента.

Полиция сообщила, что в результате взрыва погиб один человек и были ранены шесть. По данным правоохранителей, взрыв произошел в 16:15. На месте работают полицейские, сотрудники СБУ и экстренные службы.

Издание отмечает, что на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция. Кроме того, к зданию ТЦК прибыли три кареты скорой помощи.

Также сообщается, что взрывом в здании ТЦК выбило окна. По состоянию на 17:00 вокруг места взрыва ограничили движение, доступ к зданию ТЦК также ограничен.

В то же время «Суспільне» сообщает, что для транспорта дорогу не перекрывали, перекрыта только пешеходная часть.

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