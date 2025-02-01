Тайвань запретил всем своим госучреждениям пользоваться китайским DeepSeek

Тайвань запретил всем своим госучреждениям пользоваться китайским DeepSeek1
- 1.02.2025, 20:12
Остров говорит об угрозе информационной безопасности.
Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг в сфере критической инфраструктуры использовать технологии китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности, сообщает Bloomberg.
«Его работа связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации. Это продукт, угрожающий национальной информационной безопасности», - говорится в заявлении Министерства цифровых технологий острова.
В январе компания DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая может имитировать человеческое мышление — это вызвало тревогу на международном уровне из-за очевидной конкурентоспособности Пекина в сфере ИИ. Приложение компании завоевало популярность во всем мире и возглавило рейтинги скачиваний мобильных приложений в некоторых странах.
Но на пути усиления популярности DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес оценивают потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что информация, собранная китайской компанией, может быть передана правительству Китая.
Итальянский регулятор по вопросам конфиденциальности ограничил работу китайского приложения, Великобритания предоставила предупреждение своим гражданам и компаниям, Пентагон США также ограничил доступ к платформе. Сотни компаний, включая юридические фирмы, запретили своим сотрудникам использовать инструменты DeepSeek.