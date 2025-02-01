Освобожденные израильские заложники встретились со своими близкими 1.02.2025, 20:27

Президент Израиля приветствовал возвращение троих заложников на родину.

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал возвращение троих заложников на родину. «Ярден Бибас, Офер Кальдерон и Кит Сигаль наконец-то дома. Как мы переживали и ждали их возвращения», - написал президент Израиля в Х.

Первым он назвал Ярдена Бибаса, чье возвращение, хоть и радостное, вызывает у всех израильтян чувство тревоги за судьбу его жены Шири и их двоих маленьких сыновей. И на лице Ярдена была эта смесь радости и печали. «Воссоединение Ярдена с родственниками разрывает сердце. Мы все очень беспокоимся о судьбе Шири, Ариэля и Кфира, которые в сердцах у всех израильтян», - пишет президент Израиля.

«Дети Офера Кальдерона Эрез и Саар вернулись к своей любящей матери, мужественной Адас, в результате первого обмена. Эрез отметил недавно бармицву.

«Героическая жена Кита Авива тоже вернулась в результате первого обмена к своим детям и внукам. Мы не успокоимся, пока не вернем всех братьев и сестер из адского плена ХАМАСа».

ЦАХАЛ опубликовал видео, сделанное во время перелета Офера Кальдерона из Реим в больницу «Шиба», где он встретился со своей семьей. Потом появилось видео из больницы.

איזה חיוך. שורד השבי עופר קלדרון במסוק שלוקח אותו לילדיו pic.twitter.com/NHrEzp7gDH — Raz Shechnik (@RazShechnik) February 1, 2025 "עד עזה הייתי צריך ללכת בשביל שתגיד לי שאתה אוהב אותי?": רגעי המפגש של עופר קלדרון עם אחיו ניסן בביה"ח pic.twitter.com/qhXCSkw41r — גלצ (@GLZRadio) February 1, 2025 ירדן ביבס במפגש ראשון מחבק עם אביו אלי ואחותו עופרי 🎗️



ואנחנו נמשיך לקרוא לשחרור כל החטופים שעדין בעזה - עד החטוף האחרון. #מחזיריםאותםהביתהעכשיו #עדהחטוףהאחרון pic.twitter.com/gtJsfTMVkt — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) February 1, 2025

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