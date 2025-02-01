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Россия нанесла удар по школе-интернату в Судже

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  • 1.02.2025, 21:28
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Россия нанесла удар по школе-интернату в Судже
Местные жители в школе-интернате в Судже в августе 2024 года, фото Global Images Ukraine via Getty Images

95 человек под завалами.

Российские войска нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. Город находится под контролем украинских Сил обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление спикера комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашковского.

По его словам, удар был нанесен в 17:54.

«95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство людей пожилого возраста и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы», - отметил Дмитрашковский.

Российские паблики пишут, что по зданию могла прилететь аваиационная бомба.

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