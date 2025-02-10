Настал момент шокировать Путина 12 Борис Джонсон

10.02.2025, 12:18

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Борис Джонсон

Ничто другое не поможет.

За последние три года эта ужасная война научила нас одному - никогда, никогда не стоит недооценивать украинцев. Их смелость непоколебима. Их героизм заставляет сомневающихся стыдиться.

Сегодня они снова перешли в наступление под Курском, удивив Путина и захватив километры территории внутри самой России. На всем Восточном фронте они продолжают сдерживать российскую военную машину.

Путин уничтожил сотни тысяч молодых россиян, сжег огромное количество танков и денег — и ради чего? То, что когда-то называлось вторыми по мощи вооруженными силами на земле, сейчас находится в состоянии хронического унижения, сдерживаемого украинской удалью.

Крайний срок, установленный российским тираном для захвата Курского выступа — октябрь прошлого года. Наступил январь 2025 года, и до сих пор он не может этого сделать.

Он был вынужден прибегнуть к странному решению — набрать 11 000 северокорейских солдат, которые вначале имели репутацию пхеньянских роботов, подвергнутых лоботомии и безумно стреляющих. Сегодня бедные башибазуки умоляют вернуться домой, терзаемые безжалостными беспилотниками.

После более чем шести месяцев попыток Путин все еще не может взять якобы важный восточноукраинский город Покровск. Он по-прежнему владеет лишь 18 процентами Украины и был вытеснен с подавляющего большинства завоеванных им территорий.

Если вы спросите, почему украинцы до сих пор так упорно сражаются — в то время как военные эксперты говорили, что они потерпят поражение в течение недели — ответ будет прост.

Люди продолжают недооценивать Украину, потому что, как и Путин, не понимают, что такое Украина, как украинцы видят себя и свое будущее.

Разница между русскими и украинцами заключается в том, что украинцы борются за свободу, за свое национальное право определять свою судьбу, а это чувство - патриотизм - одно из самых сильных в человеческой груди.

Они сражаются за свои семьи, с особым рвением солдат, которые знают, что их дело безупречно справедливо, что они на стороне добра против зла. Они знают то, что знает Путин: до вторжения в феврале 2022 года их страна не представляла никакой мыслимой угрозы для России.

Как и Путин, они знают, что до этого вторжения не было ни единого шанса, что Украина вступит в НАТО - или разместит западные ракеты на украинской земле. Они с яростью понимают, что все это ложь, мошенничество, и что Путин вторгся по совершенно циничным причинам.

Он сделал это, потому что хотел отвлечь внимание от своих внутренних проблем, потому что думал, что сможет сплотить свою страну с помощью короткой и резкой националистической авантюры. Он сделал это, потому что хотел восстановить Российскую империю, разрушенную по окончании «холодной войны», и, прежде всего, он сделал это, потому что думал, что это сойдет ему с рук.

Он сделал это, обезумев, потому что думал, что украинцы не будут бороться, а Запад смирится. Украинцы видят его ложь, его жестокость, его фундаментальную нечестность — и это тоже подстегивает их.

Когда смотришь на то, что украинцы сделали за последние три года, поневоле задаешься вопросом: чего еще они могли бы добиться, если бы мы действительно оказали им всю необходимую поддержку?

Наша помощь была крайне важна - но она всегда сопровождалась слишком большими проволочками и задержками, слишком большим беспокойством по поводу риска «эскалации», когда этот риск раз за разом оказывался иллюзорным, потому что единственный человек, который боится эскалации — это сам Путин.

Если у нас и была стратегия в последние два года, то она сводилась к тому, чтобы сделать достаточно, чтобы украинцы не проиграли — но никогда не делать достаточно, чтобы они выиграли.

Каково конечное видение Великобритании в отношении Украины? Раньше у нас была ясность в этом вопросе. Теперь президент Франции Эммануэль Макрон ратует за членство Украины в НАТО, а Лондон ничего не говорит.

Мы не сделали ничего такого, что могло бы сплотить других европейцев или развеять осторожность Белого дома при Байдене.

В результате получается, что за все сотни миллиардов, которые Америка и Европа до сих пор тратили на поддержку украинцев, мы коллективно их подводили. Вот почему так важно и так обнадеживает то, что США сейчас находятся под новым и другим руководством.

Именно Дональду Трампу в свое время хватило душевной стойкости, чтобы нарушить табу на передачу Украине смертоносного оружия, этих важнейших ракет Javelin, и именно у него есть мужество, необходимое в этот критический момент, чтобы противостоять Путину.

Трамп видит проблему так же хорошо, как и все остальные. Он видит ловушку. Нельзя надеяться закончить войну каким-то территориальным разделом — не только потому, что отдавать украинскую землю захватчику было бы в принципе неправильно, но и потому, что эта война идет в основном не за территорию.

Речь идет о судьбе. Речь идет о том, где находится Украина, что такое Украина, и позволено ли украинцам решать это самостоятельно. Будет полной мерзостью — и украинцы никогда не согласятся на это — если будет заключена некая «сделка», которая просто заморозит конфликт и позволит Путину сохранить контроль над завоеванными землями.

Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путин получит триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока киевское правительство не рухнет, не начнется гражданская война, и вся деморализованная страна не вернется в его зловещую орбиту.

Тогда он сможет сказать украинцам: «Запад 20 лет говорил вам, что втянет вас в НАТО; говорил вам бороться за свою свободу — а потом подвел вас».

Именно это послание — о том, что Запад вас подвел — Путин хочет услышать во всем мире. Это послание хочет услышать председатель КНР Си Цзиньпин. Мы не можем этого допустить.

Настал момент шокировать Путина силой нашей решимости; и если кто и может произвести этот шок, так это Дональд Джей Трамп.

Прежде чем заключить какую-либо сделку, мы должны уничтожить бюрократию, которая сейчас препятствует поставкам оружия в Украину. Миллиарды были выделены, но еще не превращены в военную поддержку. Если понадобится, бухгалтерские ниндзя Илона Маска должны разобраться с этим.

Мы должны признать, что Трамп прав, когда хочет получить какую-то компенсацию за колоссальную поддержку США, и не только за сделку по редкоземельным металлам (Трамп заинтересован в идее, выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году, гарантировать поставки в США жизненно важных металлов, необходимых промышленности), но и за разблокирование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов.

Они могут быть законно использованы для покрытия военного ущерба, понесенного Украиной, при условии, что большая часть будет возвращена США.

Наконец, Великобритания, Франция и другие страны должны подготовиться к вводу войск и защите Украины после прекращения огня при четком понимании того, что Украина теперь находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО.

Ничто другое не поможет. Ничто другое не работает ни для Украины, ни для всего мира. Эта война закончится только тогда, когда Путин наконец поймет, что Украина никогда не вернется под его контроль.

Борис Джонсон, Daily Mail

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