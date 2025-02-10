В это трудно поверить Виталий Портников

10.02.2025, 12:38

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Виталий Портников

Катастрофа для российской пропаганды.

8 февраля три Балтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — отключились от общей энергосистемы с Россией и Беларусью.

В это трудно поверить, но в течение 34 лет после восстановления независимости, после вступления в Европейский союз и НАТО Балтийские страны все еще оставались в этой энергосистеме, что создавало серьезные предпосылки для российского шантажа в кризисные моменты.

«Если все пойдет по плану, то никто ничего и не заметит, но по своему значению этот шаг можно сравнить с введением кроны (которая пришла на смену советскому рублю в 1992 году и в 2011 году уступила место евро) или вступлением в Евросоюз. Этим тщательно подготовленным шагом мы уменьшаем геополитические риски и приобретаем полную независимость от России, которая все еще продолжает оказывать определенное влияние на нашу электросеть и наш рынок. … Мы десятилетиями готовились к выходу из российской энергосистемы, а с 2018—2019 годов мы нарастили усилия в этом плане», — отметил накануне выхода глава эстонской энергетической кампании Elering Калле Килк.

А литовский энергетический эксперт Вальдемар Фиодорович объясняет: «На протяжении многих лет энергетическое кольцо с Россией было своеобразной пуповиной, которую Россия использовала для целей энергетического шантажа — по аналогии с поставками нефти и газа. В то время как зависимость от последних была успешно преодолена, электроснабжение оставалось последней цепью, которая мешала Литве взять под полный контроль собственную систему энергоснабжения».

Конечно, для российской пропаганды все это — самая настоящая катастрофа, тем более что после балтийского решения Калининградская область России оказывается в настоящей энергетической изоляции — и это прямой результат российско-украинской войны, потому что в нормальной политической ситуации Балтийские страны, несомненно, согласовывали бы с Москвой энергетические потребности Калининградской области. А теперь — все наоборот!

«Еще более болезненным для России является тот факт, что Балтийские государства приняли решение полностью отключиться от энергосистемы Калининградской области именно из-за российского нападения на Украину и угроз другим государствам. В результате Калининградская область оказывается в своеобразной энергетической изоляции — как остров, которому теперь придется самостоятельно справляться с такими проблемами, как частота, недостаток или избыток электроэнергии», — отмечает обозреватель латвийского портала LA.LV Роман Мельник.

Конечно, балтийских потребителей из России уже несколько недель пугают настоящим энергетическим кризисом, гуманитарными проблемами и отсутствием продуктов. И все станет дороже, и света не будет, и дальше будет нестабильность. В дело уже пришлось вмешиваться государственным лидерам.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на специальной пресс-конференции после встречи с премьером Эвикой Силиней подчеркнул: «Страны Балтии максимально подготовлены. Но мы не можем исключить любые провокации, поэтому службы безопасности как Латвии, так и других стран — в повышенной готовности, как и другие учреждения, особенно ответственные за электроснабжение». Но гибридных атак никто ни в Латвии, ни в других Балтийских странах не исключает.

Мне лично эта ситуация напоминает 90-е годы, когда Балтийские страны восстанавливали свою независимость — и чем их только не пугали, не уставали объяснять, что «одни», без Советского Союза, они пропадут. Литве даже устраивали настоящую экономическую блокаду — так, будто в Москве не считали ее «настоящей» союзной республикой.

И я навсегда запомнил, как в Кремле тогдашний глава советского правительства Николай Рыжков, закончивший свою долгую и позорную политическую карьеру поддержкой путинской войны против Украины, объяснял мне, что блокада — это хорошо, пусть литовцы поймут, как жить вне Советского Союза. И, казалось бы, прошло так много лет, а в России цепляются за любую связь бывших советских республик с Москвой — газопроводы, нефтепроводы, энергетическую систему. И это, как мы видим по войне РФ против Украины — вовсе не фантомная боль, а желание любой ценой восстановить утраченную империю.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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