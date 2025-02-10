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«Никаких переговоров с Лукашенко»: Полина Шарендо-Панасюк проводит первую пресс-конференцию

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  • 10.02.2025, 12:57
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«Никаких переговоров с Лукашенко»: Полина Шарендо-Панасюк проводит первую пресс-конференцию
Полина Шарендо-Панасюк
Фото: медиазона

Онлайн-трансляция.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк проводит пресс-конференцию в Вильнюсе.

Сайт Charter97.org ведет текстовую трансляцию.

13:34 Полина Шарендо-Панасюк рассказала, что против нее в колонии была организована провокация — политзаключенную избили:

— Я могу назвать ее имя — Светлана Матецкая. Она переодически нападала на людей, избивала. Руководство колонии специально ее подсаживало к других. С одной стороны, она удовлетворяла свои потребности, с другой — выполняет просьбы администрации. Она разбила мне лицо, у меня шла кровь из носа. Администрация колония отказывалось сообщить об этом моему адвокату.

13:30 «Большинство сотрудников колонии — садисты. Они ощущают вседозволенность. Перед моим уходом приезжал сотрудник ДИН. Он разговаривал с женщинами матом. Женщин выстроили в шеренги. У одной из заключенных был помятый воротник. Он начал трясти ее за воротник, орать матом и затем отправил в ШИЗО», — говорит Полина Шарендо-Панасюк.

13:29 Бывшая политзаключенная рассказала об условиях содержания в Речицкой ИК-24:

— У большинства заключенных есть понимание ситуации в страны. У обычных людей есть сострадание к политзаключенных. Многие подходили и в уголке говорили: «Мы все понимаем, что происходит, поддерживаем вас, но вынуждены молчать».

13:24 «Силовик посмотрел на меня, и говорит: «Ага, вижу, что не смирилась», — ответила Полина Шарендо-Панасюк на вопрос о так называемом «интервью» пропагандистам.

13:22 Наталья Радина попросила Полину Шарендо-Панасюк рассказать о ШИЗО. Ведь не все понимают, через что на самом деле проходят политзаключенные.

«Это голое помещение. Тебе выдают форму, на которой написано «ШИЗО». Ты не можешь ее менять. Сидишь месяц — месяц в ней не спишь, находишься в ШИЗО. Постоянно включен свет. Горячая вода — 20 минут в день. Постоянно работает камера наблюдения. Если ты сидишь в ШИЗО, то солнца ты не видишь. Никакого свежего воздуха, форточка закрыта. Матрасов и одеяла нет. Голые доски, влажность, холод. Хорошо, если на ногах у тебя есть колготки», — рассказала бывшая политзаключенная.

13:15 Активистка «Европейской Беларуси» заявила, что нужна жесткая экономическая блокада режима Лукашенко:

— Почему до сих пор идет торговля с концлагерем? Это просто позор всего цивилизованного мира. В Беларуси убивают людей. И не один год, не два года, а 30 лет. А Запад торгует. Я выступаю за самые жесткие санкции. Выйдя на свободу, я узнала, что до сих пор не введены санкции за политзаключенных. Их нужно ввести.

13:11 «Когда мне говорят о переговорах с Лукашенко, мне становится смешно. Лукашенко — марионетка России. Все решает Россия. Нужно только давления. Санкции действуют, это я могу сказать по разговорам с силовиками», — заявила Полина Шарендо-Панасюк, отвечая на вопрос о стратегии освобождения политзаключенных.

13:06 Полина Шарендо-Панасюк рассказала, что политзаключенные, которых освобождают, подписывают документы «о конфиденциальном сотрудничестве» с силовиками. Оппозиционерка официально заявила, что дезавуирует подписанные документы и призывает тех, кто прошел через такую процедуру, официально заявить об этом.

13:06 «Наши мужественные женщины передают привет белорусам и говорят, что будут идти до конца. Они не будут подписывать прошения о помилования. Это их позиция», — рассказала активистка «Европейской Беларуси».

13:04 Бывшая политзаключенная подчеркнула, что в Беларуси тысячи и тысячи узников совести.

«Виктория Кульша — человек, перед которым я преклоняюсь. Она часто держит голодовки. Прошу, чтобы информация о ней была во всех СМИ, на порядке дня всех европейских политиков. Ольга Майорова внесена в список террористов. Ей не передают передачи. Елена Гнаук — человек в возрасте. Ей очень тяжело. У всех троих нет связи с родными», — рассказала Полина Шарендо-Панасюк о женщинах-политазключенных, которые сидят в ИК-24.

13:01 Полина Шарендо-Панасюк поблагодарила всех, кто помогал ее семье во время ее заключения. Также поблагодарила журналистов, политиков, евродепутатов, которые поднимали тему политзаключенных.

12:59 Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, которая модерирует пресс-конференцию, заявила, что «Полина Шарендо-Панасюк — свидетель преступлений против человечности, которые осуществляет режим Лукашенко. И свидетельство того, что наше давление на режим Лукашенко действует».

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу 1 февраля. Фактически она провела в тюрьме более четырех лет.

Активистку «Европейской Беларуси» задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

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