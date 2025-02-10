Одна обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку 6 10.02.2025, 12:45

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22 миллиона человек лишились электричества.

Одна обезьяна в воскресенье оставила без электричества все 22 миллиона жителей Шри-Ланки.

«У обезьяны произошел контакт с трансформатором в нашей сети, что привело к возникновению дисбаланса в системе», — так министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джайакоди объяснил журналистам причины полного блэкаута, случившегося на острове около 11 часов утра в воскресенье, сообщает BBC.

Трагическое для обезьяны происшествие случилось на подстанции к югу от столицы Шри-Ланки, Коломбо.

После этого подачу электричества пришлось восстанавливать поэтапно в течение многих часов, начиная с медицинских учреждений и водоочистительных станций.

Ланкийские пользователи соцсетей выдали по поводу этого происшествия вал шуток и язвительных реплик в адрес властей.

«Одна обезьяна = полный бардак. Может, пора подумать об инфраструктуре?» — написал в сети X пользователь Mario Nawfal.

«Только на Шри-Ланке драка кучки обезьян на подстанции может привести к отключению электричества на всем острове», — написала главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамиля Хусейн.

В вышедшей в понедельник статье эта газета напомнила, что специалисты годами говорили сменявшим друг друга правительствам, что сети в стране нужно модернизировать, иначе будут отключения.

«Электросети в стране — в таком состоянии, что следует ожидать отключений по всей стране, даже если неполадки будут только на одной из линий электропередач», — цитирует газета не названного по имени инженера.

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