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Россиянам посоветовали готовиться к росту доллара выше 130 рублей

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  • 10.02.2025, 14:42
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Россиянам посоветовали готовиться к росту доллара выше 130 рублей

Новые санкции могут обвалить российскую национальную валюту.

Новые санкции США против российской нефти, введенные «на прощание» администрацией Джо Байдена, обойдутся российской экономике в десятки миллиардов долларов потерянной экспортной выручки и приведут к росту курса доллара выше 130 рублей. Такой прогноз дает Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) — близкая правительству организация, которую возглавляет брат министра обороны Андрея Белоусова, пишет The Moscow Times.

По расчетам ЦМАКП, из-за ужесточения санкций, под которые попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также свыше 180 танкеров «теневого» флота, приток иностранной валюты в Россию в ближайшие три года снизится на $156 млрд.

Экономика, как полагают эксперты центра, недосчитается $47 млрд в 2025 году, $57 млрд в 2026 году и $52 млрд — в 2027-м из-за счет снижения объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, а также дополнительных скидок, которые будут вынуждены давать российские нефтяники. Это, в свою очередь, приведет к дополнительной девальвации рубля: средний курс доллара поднимется до 108,3 рубля в текущем году, 124,9 рубля — в 2026-м и 132,2 рубля — в 2027-м.

Без санкций, как считают в ЦМАКП, доллар стоил бы 99,2 рубля в текущем году, 105,7 рубля — в следующем и 109,4 рубля — через год. Таким образом, новые меры против российской нефти за три года уронят курс российской валюты на 23 рубля за три года.

«Благодаря ускоренному обесценению рубля возрастет уровень инфляции», — пишет ЦМАКП: темпы роста цен превысят сценарий без санкций на 1% в текущем году, на 0,6% — в 2026-м и 0,2% — в 2027-м. Это вынудит ЦБ вернуться к повышению ключевой ставки — до 23% годовых, нового максимума с 2002 года.

Из-за ускорения инфляции российские граждане потеряют 0,9% своих доходов в реальном выражении, будут вынуждены сократить потребление на 1,3%, а покупки товаров в рознице — на 1,5%. В целом экономика потеряет 0,7% ВВП, или 1,4 трлн рублей в пересчете на объем ВВП 2024 года, следует из оценок ЦМАКП.

Риски ухудшения внешнеэкономической среды для российской экономики «существенно возросли», подчеркивают эксперты центра в докладе: помимо непосредственно санкций США усиливают влияние на посредников, чтобы те соблюдали ограничительные меры. Кроме того, президент США Дональд Трамп «анонсировал заметное увеличение добычи нефти в США, что может негативно отразиться на ценах на нефть на мировых рынках», пишет ЦМАКП.

По оценкам Альфа-банка, из-за новых санкций Россия может лишиться до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или примерно трети всех объемов, что вывозятся танкерами из морских портов. Для бюджета это будет означать потерю 1% ВВП доходов, оценивал ранее научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. В денежном выражении казна может недосчитаться около 2 трлн рублей, или 18% от нефтегазовых сборов, которые Минфин запланировал на текущий год (10,9 трлн рублей).

Под прощальные санкции Байдена попали также два ключевых для России нефтеперерабатывающих завода (Омский и Московский), оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл» («Ванкор Ойл»), структуры проекта «Балтийский СПГ», два СПГ-завода «Газпрома» на Балтике, 30 нефтесервисных компаний, а также 6 топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли. Число судов «теневого флота» под западными ограничениями превысило 270. В «черных списках», по данным S& P Global, оказались танкеры, возившие половину морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в день — около 1 млн в Китай и около 500 тысяч — в Индию.

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