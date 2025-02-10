Белорусские банки продают доллары по заниженной стоимости 10.02.2025, 16:19

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С чем это связано.

Некоторое время назад читатели Office Life заметили непривычные для белорусской реальности курсы в обменниках. Доллары банки теперь продают ниже курса Нацбанка. Попробовали разобраться, что это значит.

Вот, например, на торгах 4 февраля курс доллара остановился на отметке 3,4183 рубля. При этом в большинстве обменников стоимость американской валюты ниже 3,4 рубля. Во многих банках, например, можно купить доллары по 3,394 рубля. Самый высокий курс продажи по данным на 17 часов 4 февраля составил 3,44 рубля. Дороже курса Нацбанка доллар предлагали только в трех банках. Сдать «зеленые» 4 февраля можно было максимум за 3,392 рубля.

Ситуация с евро выглядит чуть иначе. На торгах курс европейской валюты установился на отметке 3,53 рубля. Банки же продавали ее 4 февраля максимум за 3,59 рубля, при этом можно было найти предложения с курсом 3,54 рубля.

Такая ситуация в обменниках наблюдается уже несколько дней.

В опрошенных OL банках говорят, что объяснение здесь самое простое: курс устанавливают в том числе исходя из баланса спроса и предложения. При курсообразовании банки ориентируются не только на курс Нацбанка и торги, но и на курсы конкурентов. Валюта банкам нужна для бизнес-целей — например, для международных платежей. Если спроса на них нет, то и валюты нужно меньше.

Еще одна версия происходящего связана с т. н. проблемой «старых» долларов. В некоторых странах, в частности в Турции, Армении, Таиланде, Египте и ОАЭ, туристы начали часто сталкиваться с отказами в приеме наличных долларов. Там требуют доллары нового образца без потертостей, пятен и посторонних надписей.

В Ассоциации белорусских банков заверили, что в Беларуси не вводили ограничений на прием банкнот старого образца. Однако, судя по рассказам читателей, на практике кассиры более тщательно изучают купюры, которые хотят сдать граждане.

Заниженные курсы в обменниках вполне могут остановить белорусов, желающих избавиться от «старых» долларов из своих заначек.

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