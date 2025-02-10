Израиль повысит боеготовность после приостановки освобождения заложников 10.02.2025, 20:34

Министр обороны Израиля назвал действия ХАМАС нарушением перемирия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подразделениям Армии обороны страны (ЦАХАЛ), находящимся в секторе Газа, обеспечить «максимальный уровень готовности», передает The Times of Israel. Распоряжение последовало за отказом палестинской группировки ХАМАС передать группу заложников в оговоренный срок — 15 февраля.

Действия ХАМАС министр назвал «прямым нарушением режима прекращения огня».

«Я поручил ЦАХАЛ повысить боевую готовность к любому развитию событий в Газе и обеспечить защиту израильских населенных пунктов», — сообщил он.

ХАМАС ранее отложила освобождение нескольких израильских заложников, запланированное на 15 февраля, до дальнейшего уведомления.

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