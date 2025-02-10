Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Киев

Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Киев1
- 10.02.2025, 21:05
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Визит состоится до Мюнхенской конференции.
На этой неделе представители команды президента США Дональда Трампа посетят Украину. Визит в Киев состоится до Мюнхенской конференции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.
По словам президента, сегодня «важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США и общем видении главных вещей».
«Безусловно, могут быть разные мнения, но должно быть общее видение главных вещей — как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США», - отметил Зеленский.