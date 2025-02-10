Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Киев 1 10.02.2025, 21:05

1,462

Владимир Зеленский

Визит состоится до Мюнхенской конференции.

На этой неделе представители команды президента США Дональда Трампа посетят Украину. Визит в Киев состоится до Мюнхенской конференции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.

По словам президента, сегодня «важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США и общем видении главных вещей».

«Безусловно, могут быть разные мнения, но должно быть общее видение главных вещей — как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США», - отметил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com