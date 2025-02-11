Талибанский Афганистан обошел Беларусь по товарообороту с США 11.02.2025, 9:57

Лукашенко обогнали даже карликовые государства.

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Товарооборот Беларуси с «недружественными» по мнению официального Минска США продолжал падать в 2024 году и уже меньше некоторых карликовых государств мира, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA) Министерства торговли США, товарооборот между Беларусью и США по итогам 2024 года составил 30,6 млн долларов. Это в два раза меньше, чем в 2023 году, когда этот показатель был равен 64,5 млн долларов. И это уже меньше, чем наторговали товарами в прошлом году с Соединенными Штатами такие карликовые экономики, как Эсватини, Лихтенштейн, Мальдивы, Маврикий, Монако, Непал и другие.

Белорусский экспорт в США в 2024 году составил, по данным BEA, 20 млн долларов. Из 233 стран и территорий, по которым приводится статистика, это 163-е место. По этому показателю нашу страну обогнал, например, талибанский Афганистан. Эта страна поставила в США товаров на 22,6 млн долларов, заняв 161-е место.

Экспорт товаров из Беларуси продолжил сокращаться. В 2023 году его объем был 47,2 млн долларов (145-е место в мире).

Поставки США товаров в Беларусь тоже сократились. С импортом 10,6 млн долларов Беларусь — 200-я в мире. В прошлом году в нашу страну было завезено американских товаров на сумму 17,3 млн долларов (193-е место).

Немного должно радовать положительное сальдо — 9,4 млн долларов. Но и оно по сравнению с 2023 годом заметно сократилось. Тогда его объем составлял 29,9 млн долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами США в торговле товарами в 2024 году стали страны, с которыми благодаря новому президенту Дональду Трампу Соединенные Штаты находятся в шаге от таможенной войны.

Важнейшим экспортным рынком для американских товаров была Канада (349 359,9 млн долларов). На втором и третьем местах, соответственно, Мексика (334 041,4 млн долларов) и Китай (143 545,7 млн долларов).

Они же — в тройке поставщиков на американский рынок. Только на этот раз на первом месте Мексика с объемом 505 850,6 млн долларов. Далее идут Китай (438 947,4 млн долларов) и Канада (412 695,7 млн долларов).

Как видно, со всеми этими странами у США приличное отрицательное сальдо.

Из стран бывшего СССР на первом месте по отгрузкам остается Россия. В 2024 году она продала товаров на сумму чуть более 3 млрд долларов, что позволило ей стать 64-м по значению экспортером на американский рынок.

В первую пятерку экспортеров из этого региона также вошли Литва (2011,6 млн), Украина (1186,5 млн), Эстония (1065,4 млн) и Латвия (630,7 млн долларов).

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