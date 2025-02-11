Трамп поставил ультиматум ХАМАС 11.02.2025, 11:29

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США пообещал «настоящий ад» для террористов.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 февраля, потребовал от радикального исламистского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля. Если к 12.00 этого дня все заложники не будут возвращены, «я считаю, что пришло время отменить (соглашение о перемирии — Прим. ред.), и пусть разразится ад», заявил Трамп.

За день до этого представители ХАМАС объявили, что намерены отложить запланированную на 15 февраля передачу заложников Израилю из-за несоблюдения последним условий перемирия. В списке предполагаемых нарушений Израиля значатся препятствование возвращению палестинцев на север сектора Газа, блокирование ввоза палаток, топлива, медикаментов и оборудования для разбора завалов, передает «Немецкая волна».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение ХАМАС «полным нарушением» соглашения о прекращении огня и привел силы ЦАХАЛ в районе сектора Газа в полную боевую готовность.

Предложение Трампа о контроле над сектором Газа

Принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США заявил, что Вашингтон возьмет под контроль сектор Газа и будет «нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», превратив прибрежную полосу в «Ривьеру Ближнего Востока». «Мы будем ее развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться», — пообещал Трамп. Проживающих на территории сектора Газа палестинцев он предложил расселить.

Нетаньяху одобрил инициативу Трампа, назвав ее «революционной». В свою очередь сами палестинцы, ряд арабских стран и западные партнеры США раскритиковали республиканца, обвинив его в нарушении международного права.

Несмотря на критику, 10 февраля Дональд Трамп подтвердил свое намерение купить сектор Газа.

«Что касается его восстановления, мы можем отдать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они застроили часть его территории; другие люди смогут сделать это под нашей эгидой», — заявил Трамп.

Он пригрозил «теоретической» приостановкой помощи союзникам США — Иордании и Египту, если те откажутся принять палестинцев в рамках его спорного плана по Газе.

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