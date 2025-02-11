Израиль потребовал от ХАМАС выпустить заложников до 15 февраля 11.02.2025, 21:10

Военно-политический кабинет cтраны заявил о готовности возобновить боевые действия.

11 февраля в Израиле прошло заседание военно-политического кабинета.

Дискуссии продлились четыре с половиной часа, после чего канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление с поддержкой требования президента США Дональда Трампа освободить заложников к полудню субботы, 15 февраля (в противном случае американский лидер пригрозил ХАМАС «адом»).

«Еще вчера вечером премьер-министр отдал распоряжение усилить военное присутствие в секторе Газа и вокруг него, а также подготовиться к любому развитию событий, если ХАМАС не освободит наших заложников к ближайшей субботе», — уточнили в офисе израильского премьера.

Там также заявили, что если ХАМАС не вернет заложников до полудня субботы, то ЦАХАЛ «возобновит боевые действия до окончательного разгрома» группировки. Израильской армии отдан приказ «сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа».

При этом речь не идет о передаче всех остающихся в плену заложников.

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