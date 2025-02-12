Трамп принял в Белом доме короля Иордании Абдаллу II 12.02.2025, 6:09

Обсуждали Газу и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.

Президент США Дональд Трамп во вторник принял в Белом доме короля Иордании Абдаллу II. Во встрече участвовал иорданский наследный принц Хусейн, передает «Голос Америки».

Визит иорданского короля в Вашингтон проходит на фоне недавнего предложения президента Трампа о передаче сектора Газа под контроль США и предоставлении его жителям возможности переселения.

Трамп подчеркнул, что он сможет убедить Иорданию и Египет принять переселенных палестинцев. Он также сказал, что палестинцы могут быть переселены в «гораздо лучшее жилье».

«Я думаю, что он примет беженцев», – сказал Трамп в понедельник журналистам в Белом доме, имея в виду короля Абдаллу.

Отвечая на вопрос, откажет ли он в помощи Иордании и Египту, если они откажутся это сделать, Трамп сказал: «Да, может быть, конечно, почему бы и нет? ... если они не согласятся, то я, возможно, откажу им в (предоставлении) помощи».

Амман уже столкнулся с последствиями 90-дневной паузы в предоставлении помощи, объявленной администрацией Трампа. Израиль и Египет получили отсрочку, но 1,45 миллиарда долларов, которые Иордания получает каждый год, остаются замороженными до тех пор, пока администрация не пересмотрит всю иностранную помощь.

Напомним вместе с тем, что в Иордании размещены американские войска и, в частности, авиация. Она является важным партнером Вашингтона по обмену разведданными, а мирный договор между Иорданием и Израилем, подписанный в 1994 году, имеет ключевое значение для региональной стабильности.

Напомним также, что во время войны 1948 года 700000 палестинцев покинули места проживания и переселились в соседние арабские государства, в том числе в Иорданию, Сирию и Ливан, где многие из них и их потомки до сих пор живут в лагерях беженцев. Некоторые из них поселились в Газе.

Израиль решительно оспаривает утверждения, что они были изгнаны насильно.

Сегодня около 5,6 миллиона палестинских беженцев – в основном потомки тех, кто бежал, – живут в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.

Выступив против предложения Трампа о переселении примерно двух миллионов жителей Газы, Иордания опасается массового изгнания палестинцев из Газы и с Западного берега. С таким предложением выступают некоторые политики в Израиле, заявляя, что Иордания может стать альтернативным местом проживания палестинцев.

В этой связи следует напомнить о событиях, известных как «Черный сентябрь». В 1970 году иорданская армия начала крупномасштабную военную операцию под этим названием с целью вернуть контроль над частью территории Иордании, занятой Организацией освобождения Палестины (ООП).

Тогдашний король Иордании Хусейн, опасаясь растущего влияния палестинских группировок, использовал против ООП вооруженные силы. Его генералы приказали ввести в Амман танки. По имеющимся оценкам, тогда погибло свыше 3000 палестинцев; около 20000 – бежали из Иордании.

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