«Такого еще никогда не было в истории Беларуси» 12.02.2025, 11:12

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Любые потрясения в России будут рикошетом сказываться на режиме.

Западные СМИ пишут о серьезных экономических проблемах, которые могут ждать Россию. Насколько сегодня уязвима белорусская экономика, если начнутся проблемы в РФ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экономистом и политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:

— Беларусь очень привязана к России в торговом отношении, экспорт на российский рынок сегодня достигает 70%. Это, конечно, создает существенные угрозы для белорусской экономики, для белорусского рубля и в целом экономической стабильности. Любые потрясения в России будут рикошетом сказываться на экономике режима.

Для России, конечно, ситуация тоже не очень хорошая складывается во всех смыслах. РФ отрезана от каналов поставки, в том числе технологий, разных международных рынков. Кремль теряет возможность свободно и спокойно что-то продавать, используя какие-то второстепенные схемы для выхода на мировые рынки. И Беларусь также попала в эту зависимость, став своеобразным придатком.

Но при этом Беларусь в какой-то части зарабатывает сейчас на санкционной политике, потому что через страну идут сухопутные логистические маршруты на российский рынок из Европы. Это позволяет Беларуси даже в чем-то выступать в роли посредника и зарабатывать на этом.

— В связи с экономическими проблемами уже появились странные указы Лукашенко. К примеру — что исполкомы будут утверждать руководителей частных предприятий. Чего еще можно ждать от режима, если экономика начнет сыпаться?

— История с тем, что собираются назначать руководителей частных предприятий, это вообще уникальная модель. Такого еще никогда не было в истории Беларуси. Мне кажется, что Лукашенко здесь хочет окончательно убить малый бизнес в регионах. Совершенно непонятно, чем это обосновано. Возможно, он просто хочет не допускать какого-то вольнодумства в частных компаниях.

Также Лукашенко собирается провести «мировой эксперимент» по регулированию цен, как он сказал, что в мире такого никто не делал. Это закончится тем же, что было и в советские годы — дефицитом, повышением цен или какими-то иными катаклизмами. Все эти эксперименты Лукашенко печально заканчиваются. Но это, конечно, также создает нагрузку и для сотрудников государственного аппарата, которые вынуждены выполнять его поручения.

На днях Лукашенко заявил о том, что планирует наделить какими-то новыми полномочиями глав райисполкомов, чтобы у них было меньше бюрократии. Я не думаю, что у него опять что-то получится, потому что когда он кого-то чем-то наделяет, сверху еще три начальника появляются. Поэтому я ничего не ожидаю от него, я только ожидаю ухудшения ситуации, потому что этот человек не способен ничего нового придумать. Он только может ухудшать обстановку.

— В разговоре с нами вы приводили пример того, что действенным методом санкций против РФ стало бы перекрытие проливов для российских судов. Запад начал действовать иначе, вводя санкции против танкеров. Уже есть информация о десятках застрявших в море танкерах. Действенный ли это метод?

— Действия, которые были приняты в отношении нескольких десятков или сотен судов, перевозящих российские нефтепродукты, в какой-то части могут достичь результата. Либо можно перекрыть пролив, использовать блокировку судов. Мне кажется, дешевле и проще перекрыть пролив или ввести морскую блокаду, что, например, активно использовалось в XIX веке во время войны. Например, Наполеон блокировал Великобританию, она больше года была заблокирована, ни один корабль не выходил из Великобритании и не входил в Великобританию, из порта даже не выходили корабли. Это ослабляло страны. В XX веке это также использовалось многократно.

Если бы сегодня страны договорились и приняли такую тактику (причем это не требует никакой санкционной политики), это имело бы очень серьезный результат. Я недавно читал, что некоторые страны как раз планируют досматривать корабли, которые проходят через их проливы. Если досмотр будет достаточно длительный, то это может быть своего рода блокировка. Это делает Россию уязвимой.

Россия планирует провести на территории Беларуси в текущем году очередные военные учения, такие же как были в 2021-м году и накануне вторжения российской армии в Украину в 2022-м году. Как можно, на мой взгляд, не допустить проведения этих учений? Здесь нужно использовать какие-то нестандартные методы и рычаги, в том числе перекрытие транзитов всех грузов.

Нужно поставить жесткие условия: никаких учений на территории Беларуси быть не должно. И пусть сами выбирают, что им важнее – торговля или учения. Но такой вопрос пока никто не ставит, потому что европейские страны продолжают торговать с ними, не думая о своей безопасности. По-моему, в текущей ситуации вопрос безопасности должен быть на первом месте, а торговля – на втором. Эти вопросы требуют дискуссии.

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