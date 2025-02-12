Дорогая игрушка Лукашенко 4 Артем Синицын

12.02.2025, 11:40

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Кто заплатит за прихоти диктатора.

Тарифы на электроэнергию для населения в Беларуси повышаются на 12%. Какой сюрприз, правда? Учитывая громкие обещания властей, звучавшие еще на стадии строительства АЭС под Островцом.

Особенно символично то, что очередное подорожание произошло на фоне исторического события у наших соседей. 10 февраля страны Балтии отключились от российского-белорусской энергетической системы БРЭЛЛ и синхронизировались с европейской сетью.

Для авторов идеи строительства атомной станции в Беларуси это означает окончательный крах надежд пристроить изрядные излишки электроэнергии, вырабатываемой на БелАЭС. Ведь первоначальные расчеты в этом отношении были в первую очередь на Литву.

Но вернемся к нашим жировкам. Стоит ли надеяться на то, что цены на электроэнергию для рядовых потребителей все же когда-нибудь начнут снижаться, как это не раз обещали самые разные чиновники?

Это вряд ли. Хотя бы потому, что излишки электроэнергии приходится пристраивать у себя дома. Переоборудуя под атомную электроэнергию устаревшие сети, переводя общественный транспорт и системы отопления на использование электричества.

А это, и многое другое, включая производство (пока, скорее, на бумаге) и обслуживание электромобилей, требует дополнительных затрат. Угадайте с одного раза, кто их восполнит? Ну не спецфонд Лукашенко, в самом-то деле.

А правитель тем временен грезит новой АЭС. Да и россияне, построившие с большой выгодой для себя первую станцию, совсем не против.

Все это в который раз наводит на очевидные мысли о том, кому на самом деле нужны такие дорогие игрушки. И рядовых белорусов в этом списке явно нет.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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