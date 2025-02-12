60-летнюю Наталью Ладутько приговорили к четырем годам колонии 3 12.02.2025, 11:57

2,872

Наталья Ладутько

Женщина занималась помощью политзаключенным.

Суд приговорил 60-летнюю минчанку Наталью Ладутько к 4 годам колонии по статье о содействии «экстремизму» (статья 361-4 УК), сообщает dissident.by.

Кроме этого ей назначили штраф в 25 200 рублей.

Силовики задержали ее 23 января 2024 года.

Тогда силовики провели рейд по родственникам политзаключенных и тем, кто получал помощь от социальной инициативы INeedHelpBY.

INeedHelpBY — инициатива продуктовой помощи пострадавшим от репрессий. В январе 2024 года власти признали инициативу «экстремистским формированием».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com