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60-летнюю Наталью Ладутько приговорили к четырем годам колонии

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  • 12.02.2025, 11:57
  • 2,872
60-летнюю Наталью Ладутько приговорили к четырем годам колонии
Наталья Ладутько

Женщина занималась помощью политзаключенным.

Суд приговорил 60-летнюю минчанку Наталью Ладутько к 4 годам колонии по статье о содействии «экстремизму» (статья 361-4 УК), сообщает dissident.by.

Кроме этого ей назначили штраф в 25 200 рублей.

Силовики задержали ее 23 января 2024 года.

Тогда силовики провели рейд по родственникам политзаключенных и тем, кто получал помощь от социальной инициативы INeedHelpBY.

INeedHelpBY — инициатива продуктовой помощи пострадавшим от репрессий. В январе 2024 года власти признали инициативу «экстремистским формированием».

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