Трамп анонсировал освобождение из России еще одного американца
- 12.02.2025, 11:58
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Его могут освободить уже сегодня.
Еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с освобожденным Марком Фогелем. Видео встречи выложено на странице политика в X.
«Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду. — прим.), и вы об этом узнаете», — заявил Трамп журналистам.
Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о «контрабанде наркотиков».