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Трамп анонсировал освобождение из России еще одного американца

  • 12.02.2025, 11:58
  • 1,602
Трамп анонсировал освобождение из России еще одного американца
Марк Фогель

Его могут освободить уже сегодня.

Еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с освобожденным Марком Фогелем. Видео встречи выложено на странице политика в X.

«Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду. — прим.), и вы об этом узнаете», — заявил Трамп журналистам.

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о «контрабанде наркотиков».

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