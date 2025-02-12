ВСУ обнародовали переговоры с Алаудиновым об интернате в Судже, который атаковала РФ 1 12.02.2025, 12:17

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Апти Алаудинов

Российский генерал знал, что там находились гражданские.

Российский генерал Апти Алаудинов знал, что в интернате Суджи находились гражданские и пытается скрыть военные преступления армии РФ.

Об этом рассказал пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ.

Генерал РФ после авиаудара по интернату публично обвинил Украину, придумав историю, что ВСУ якобы ударили ракетой по своему штабу.

Алаудинов пообещал организовать «зеленый коридор», чтобы была возможность вывезти россиян из Суджи, однако позже начал оправдываться, почему РФ этого сделать не может.

В телефонном разговоре с Дмитрашкивским он признал, что в интернате находились только гражданские, о чем было известно командованию армии РФ.

«Мы в курсе, что гражданское население находится в этом интернате. Мы об этом знали, что их туда завезли», - говорил российский генерал.

После этого разговора по интернату начали бить дроны, а затем был прилет авиабомбы.

Алауиднов заверил, что не причастен к обстрелу интерната в Судже, хотя знает, кто совершил эти удары. Также он упоминает Минобороны РФ и подразделения российской армии, которые действовали в районе Суджи.

«Я могу проконтролировать, чтобы не бомбили, ничего не делали. Могу попросить остановить, никаких проблем. Могу дать команду, чтобы никто ничего не делал... Я не луплю по интернату, у меня нет таких возможностей. Это с другой стороны подразделения, которые идут, они может и лупят, я с ними не на связи», - сказал он позже.

Удар РФ по зданию интерната в Судже

В субботу, 1 февраля, пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.

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