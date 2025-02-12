США освободили россиянина, заключенного в тюрьму
- 12.02.2025, 15:14
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Произошел обмен.
Американца Марка Фогеля выпустили из российской тюрьмы в обмен на освобождение россиянина, заключенного в США. Об этом заявил российским СМИ в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«За последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», - цитирует Пескова «Интерфакс».
Называть имени россиянина пресс-секретарь Путина не стал, но сообщил, что тот «на днях тоже будет возвращен России». «Такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке», - добавил чиновник.