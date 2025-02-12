The Washington Post: Украина эвакуирует жителей Курской области 12.02.2025, 16:31

В основном это пожилые люди.

Ситуация в Курской области продолжает ухудшаться: уже более 100 российских гражданских эвакуированы в Украину. Как сообщает The Washington Post, большинство из них — пожилые люди, которые просили ВСУ о помощи и были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных боевых действий. В настоящий момент в городе Сумы находятся около 110 эвакуированных россиян, многим из которых пришлось пройти через тяжелые испытания.

Один из главных эпизодов, ставших причиной экстренной эвакуации, произошел 1 февраля, когда российские военные сбросили авиабомбу на интернат в городе Суджа. Среди эвакуированных большинство именно те, кто находился в этом здании.

По словам пострадавших, здание разрушилось в результате удара российской авиации, под завалами оказались люди, которых приходилось откапывать вручную в течение суток.

Украинские военные сразу же пришли на помощь гражданским и попросили их укрыться от беспилотников, которые продолжали кружить над городом.

Среди эвакуированных также есть жители села Казачья Локня, которое находится под контролем ВСУ.

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