закрыть
12 февраля 2025, среда, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Washington Post: Украина эвакуирует жителей Курской области

  • 12.02.2025, 16:31
The Washington Post: Украина эвакуирует жителей Курской области

В основном это пожилые люди.

Ситуация в Курской области продолжает ухудшаться: уже более 100 российских гражданских эвакуированы в Украину. Как сообщает The Washington Post, большинство из них — пожилые люди, которые просили ВСУ о помощи и были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных боевых действий. В настоящий момент в городе Сумы находятся около 110 эвакуированных россиян, многим из которых пришлось пройти через тяжелые испытания.

Один из главных эпизодов, ставших причиной экстренной эвакуации, произошел 1 февраля, когда российские военные сбросили авиабомбу на интернат в городе Суджа. Среди эвакуированных большинство именно те, кто находился в этом здании.

По словам пострадавших, здание разрушилось в результате удара российской авиации, под завалами оказались люди, которых приходилось откапывать вручную в течение суток.

Украинские военные сразу же пришли на помощь гражданским и попросили их укрыться от беспилотников, которые продолжали кружить над городом.

Среди эвакуированных также есть жители села Казачья Локня, которое находится под контролем ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин