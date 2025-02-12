Австрийские ультраправые провалили формирование нового правительства 1 12.02.2025, 18:13

Теперь возможны досрочные выборы.

В Австрии сорвались переговоры о создании коалиционного правительства между крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ) и консервативной Австрийской народной партией (ÖVP), сообщает BILD.

Лидер FPÖ Херберт Кикль объявил о провале переговоров после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене. Кикль заявил, что возвращает мандат на формирование правительства, поскольку сторонам не удалось договориться о распределении ключевых министерских постов.

Главным камнем преткновения стало Министерство внутренних дел, на которое претендовали обе партии. По данным BILD, правящая ÖVP отказалась передавать этот пост FPÖ из-за ее пророссийской позиции. FPÖ еще в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с партией «Единая Россия», что вызвало опасения утечки секретных данных в Кремль.

Теперь возможны досрочные выборы или формирование временного правительства под руководством президента. Левые партии уже призвали к новым переговорам о коалиции без участия FPÖ, однако их предыдущая попытка договориться провалилась.

При этом новых выборов FPÖ не боится: если на парламентских выборах осенью 2024 года партия набрала 29% голосов, то теперь, по данным соцопросов, ее поддержка выросла до 34%. Пока в стране не сформировано новое правительство, действующие министры из ÖVP и «Зеленых» продолжат исполнять свои обязанности.

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