Режим Лукашенко освободил двух политзаключенных и гражданина США 3 12.02.2025, 20:34

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Андрей Кузнечик

Фото: «Радыё Свабода»

Все трое уже в безопасности.

Режим Лукашенко освободил журналиста «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика, активистку Елену Мовшук и гражданина США, имя которого пока не раскрывается. Об этом сообщает «Зеркало».

Андрей Кузнечик — журналист-фрилансер «Радыё Свабода». Его задержали 25 ноября 2021 года. В его квартире прошел обыск. После задержания фрилансера силовики ненадолго сумели захватить контроль над телеграм-каналом «Радыё Свабода». На следующий день суд Заводского района Минска осудил Андрея Кузнечика на 10 суток, однако 5 декабря он на свободу не вышел и был вновь осужден тем же судом на 10 суток. Но и 15 декабря его не освободили.

23 декабря родственникам Андрея сообщили, что на него завели уголовное дело, но информации, по какой статье оно было возбуждено, не сообщалось. Кузнечика перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Родственникам не сообщали суть обвинений, адвокат также находился под подпиской о неразглашении.

В середине мая 2022 года стало известно, что Андрея перевели из СИЗО-1 в могилевскую тюрьму.

Рассмотрение его дела состоялось 8 июня 2022 года в Могилевском областном суде. Правозащитникам стало известно, что журналист обвинялся по ч. 1 ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования или участие в нем). Судья Игорь Шведов признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима сроком на шесть лет.

Елена Мовшук была задержана 10 августа 2020 года в Пинске в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. По словам милиционеров, женщина якобы палкой замахивалась на сотрудников милиции (ОМОН). Ее обвинили в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. Муж Елены не знал о ее местонахождении и состоянии в течение четырех суток с момента задержания. Позже с ним связалась сокамерница женщины и рассказала, что Елена находится в камере «голая, босая, избитая». По словам этой женщины, Елена в камеру попала вся в синяках. У Елены Мовшук три дочери: одна — совершеннолетняя, две — малолетние. 10-летнюю Ангелину 17 сентября из школы забрали в социальный приют, потому что муж Елены является ее отчимом. Как сообщила Елена в своих письмах, ее в СИЗО поставили на учет как «склонную к захвату администрации с захватом заложников и проявлению агрессии».

Суд Московского района Бреста 30 апреля 2021 года вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса против 14 пинских политзаключенных, которых обвинили в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Пинске. Елену Мовшук приговорили к шести годам колонии общего режима. По этому же делу вместе с Еленой осудили и ее мужа Сергея Мовшука на 6,5 года колонии усиленного режима.

В телефонном звонке из колонии в начале января 2022 года Елена Мовшук сообщила близким, что к ней применяют физическое и психологическое насилие, ее лишили всех передач и свиданий с близкими, она регулярно получает наказания и находится в подавленном психологическом состоянии. Известно, что Елену лишили родительских прав.

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