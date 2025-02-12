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Беларусь начинает укреплять границу с Украиной

  • 12.02.2025, 23:15
Беларусь начинает укреплять границу с Украиной

Диктатор боится вхождения белорусских добровольцев?

Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси остается напряженной. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович на заседании в Государственном пограничном комитете.

Он отметил, что в текущем году необходимо сосредоточиться на укреплении инженерной инфраструктуры и войскового компонента, особенно на украинском направлении.

Также важно усилить существующие и создать новые пограничные подразделения, обеспечивать их дронами различного назначения и средствами противодействия им.

Госсекретарь обратил внимание на милитаризацию у рубежей Литвы, Латвии и Польши. Он также упомянул о «постоянном наращивании пограничных заграждений со стороны Украины».

«Белорусская погранслужба продолжала обеспечивать пересечение границы иностранцами в безвизовом порядке, проведение мероприятий по повышению эффективности охраны границы, оснащение подразделений вооружением и техникой, совершенствование боевой подготовки», – заявил Вольфович.

Он сказал, что в этих условиях одними из основных задач являются отслеживание военно-политических процессов в приграничных районах, прогнозирование возможных угроз и адекватное реагирование на них.

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