Беларусь начинает укреплять границу с Украиной
- 12.02.2025, 23:15
Диктатор боится вхождения белорусских добровольцев?
Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси остается напряженной. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович на заседании в Государственном пограничном комитете.
Он отметил, что в текущем году необходимо сосредоточиться на укреплении инженерной инфраструктуры и войскового компонента, особенно на украинском направлении.
Также важно усилить существующие и создать новые пограничные подразделения, обеспечивать их дронами различного назначения и средствами противодействия им.
Госсекретарь обратил внимание на милитаризацию у рубежей Литвы, Латвии и Польши. Он также упомянул о «постоянном наращивании пограничных заграждений со стороны Украины».
«Белорусская погранслужба продолжала обеспечивать пересечение границы иностранцами в безвизовом порядке, проведение мероприятий по повышению эффективности охраны границы, оснащение подразделений вооружением и техникой, совершенствование боевой подготовки», – заявил Вольфович.
Он сказал, что в этих условиях одними из основных задач являются отслеживание военно-политических процессов в приграничных районах, прогнозирование возможных угроз и адекватное реагирование на них.