В Ирландии депутаты семь минут не могли понять, что им сказал премьер 13.02.2025, 1:31

Михол Мартин

Михол Мартин обратился на ирландском языке.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин вызвал смущение крупнейшей оппозиционной партии «Шинн Фейн», когда обратился к ним на ирландском – языке, которым большинство населения страны не владеет на достаточном уровне.

Об этом говорится в публикации Politico.

Во время дебатов в парламенте Ирландии в среду, 12 февраля, лидер «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд критиковала Мартина за политику его правительства по решению жилищного кризиса.

Свой ответ ирландский премьер начал словами «Tá an Teachta Dála ag insint bréaga arís» («Депутат парламента снова говорит неправду»).

The Taoiseach has been caught out!



Today, Mary Lou McDonald was standing up for renters when he accused her of lying.



Then when when called out, he denied that he said it and refused to withdraw the remark.



It’s disgraceful stuff! pic.twitter.com/mu7g8haebt — Pearse Doherty (@PearseDoherty) February 12, 2025

В ответ «Шинн Фейн», как отмечает Politico, семь минут пытались понять, что именно сказал Мартин, пока им не подсказали коллеги, знающие ирландский.

Правила парламента Ирландии запрещают называть депутатов «лжецами» на английском («liar»), но не регламентируют использование ирландского. Спикер Вероника Мерфи, которая так же не поняла слова Мартина, переспросила у него, действительно ли он назвал Макдональд «лгуньей».

В результате Мерфи сказала «Шинн Фейн» подать письменную жалобу и, если официальная стенограмма и перевод в итоге подтвердят факт нарушения со стороны премьера Ирландии, она попросит его забрать свои слова обратно.

Ирландский – один из гэльских языков и является первым официальным языком Ирландии. Количество его носителей оценивают в около 1,6 миллиона, однако только 70 тысяч используют язык в повседневной жизни.

Только в 2022 году ирландский язык стал одним из рабочих языков Европейского Союза.

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