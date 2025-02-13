Сенцов: Если хотите договаривать ся с Путиным, вы договариваетесь, какое блюдо он из вас приготовит на ужин
- 13.02.2025, 5:09
По словам режиссера и военнослужащего, Россия – это сплошное зло.
Украинский режиссер и военнослужащий Олег Сенцов 12 февраля в эфире YouTube-проекта «Пряма червона» заявил, что договариваться о мире с российскими оккупантами и диктатором РФ Владимиром Путиным невозможно.
«Люди, которые напали на нас, уничтожили кучу украинцев, кучу моих друзей, хотели уничтожить меня и мое государство – о чем мне было договариваться? – сказал Сенцов. – Россия – это сплошное зло».
Комментируя действия Путина, Сенцов сравнил его с крокодилом, который держит в своей пасти голову жертвы.
«Как можно с ним договориться? [Бывший премьер-министр Израиля] Голда Меир сказала: «Невозможно договориться с крокодилом, который держит вашу голову в пасти. Путин – это крокодил, который держит голову Украину в пасти. Если вы хотите с ним договариваться, вы просто договариваетесь, какое блюдо он из вас приготовит на ужин», – заявил Сенцов.