Сенцов: Если хотите договаривать ся с Путиным, вы договариваетесь, какое блюдо он из вас приготовит на ужин 13.02.2025, 5:09

Олег Сенцов

По словам режиссера и военнослужащего, Россия – это сплошное зло.

Украинский режиссер и военнослужащий Олег Сенцов 12 февраля в эфире YouTube-проекта «Пряма червона» заявил, что договариваться о мире с российскими оккупантами и диктатором РФ Владимиром Путиным невозможно.

«Люди, которые напали на нас, уничтожили кучу украинцев, кучу моих друзей, хотели уничтожить меня и мое государство – о чем мне было договариваться? – сказал Сенцов. – Россия – это сплошное зло».

Комментируя действия Путина, Сенцов сравнил его с крокодилом, который держит в своей пасти голову жертвы.

«Как можно с ним договориться? [Бывший премьер-министр Израиля] Голда Меир сказала: «Невозможно договориться с крокодилом, который держит вашу голову в пасти. Путин – это крокодил, который держит голову Украину в пасти. Если вы хотите с ним договариваться, вы просто договариваетесь, какое блюдо он из вас приготовит на ужин», – заявил Сенцов.

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