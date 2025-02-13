Видеокамеры в Польше зафиксировали необычных животных
- 13.02.2025, 11:24
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Это очень необычное зрелище.
Установленные в польских лесах видеокамеры зафиксировали редких черных волков, переходивших через реку. Этим видео, которое было сделано в теплое время года, польские ученые поделились в прошлые выходные, пишет Delfi. Волки попались в объектив камер, установленных для... наблюдения за бобрами.
CNN сообщает, что работники SAVE Wildlife Conservation Fund Poland сейчас изучают генетику черных волков.
В ходе осуществления проекта ученые видели черных волков несколько раз – они переходили реку вброд вместе со своими серыми собратьями.
По словам координатора проекта Иоанны Точидловской, это очень необычное зрелище.
Согласно данным AP, в Польше живет около 3000 волков.
Черный волк - меланистический вариант серого волка. Черные волки считаются самыми редкими из всех псовых. Такая мутация генов появилась тысячи лет назад. В Европе черные волки встречаются очень редко из-за снижения генетического разнообразия, однако в США в Национальном парке Йеллоустоун около половины волков черные.
Предполагается, что зафиксированные на видео черные волки из одной стаи – это годовалые братья и сестры, как минимум один из них - самец.
Где конкретно было сделано видео, не сообщается.