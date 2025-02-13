В Минске продают квартиру, которая способна перенести в прошлое 4 13.02.2025, 12:24

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Покупателей заманивают коврами на стенах и весьма привлекательной ценой.

В Заводском районе Минска продают трехкомнатную квартиру, которая расположена в доме, построенном по чешскому проекту. Интерьер в жилье такой, который был, скорее всего, популярным в прошлом веке: ковры на стенах и обои на потолке. Но среди подобных объектов трешка выделяется декором в виде ромбов, полос и звезд, который повторили в каждой комнате, на кухне, в коридоре и даже туалете. «Зеркало» посмотрело на этот объект и его цену.

Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже в доме № 34 на улице Павловского. Это поселок Сосны, который находится за МКАД. Панельную пятиэтажку возвели по чешскому проекту в 1988 году.

Общая площадь квартиры — 67,76 м². Все комнаты в квартире раздельные. Кухня в трешке — 8,12 м². Есть раздельный санузел и балкон.

Из нового в квартире — стеклопакеты ПВХ. Все остальное нужно менять, об этом также упоминают продавцы.

Сообщается, что возле дома в любое время суток нет проблемы с парковкой автомобиля. Поблизости есть продуктовый магазин и детский сад. В двух остановках городского общественного транспорта находятся банк, аптека, почта и торговый центр.

Дорога от дома до станции метро «Могилевская» на общественном транспорте составит около 30 минут, на машине получится добраться быстрее.

Летом прошлого года трешку продавали за 201 576 рублей, или 60 000 долларов. Однако сейчас стоимость этого жилья значительно подросла: за квартиру просят 226 413 рублей, или 68 000 долларов (3343 рубля, или 1004 доллара, за м²).

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