Молдова вызвала российского посла 1 13.02.2025, 14:06

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Кишинев заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами РФ.

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг, 13 февраля, вызвало назначенного посла России Олега Озерова из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление МИД страны.

Отмечается, что МИД Молдовы 13 февраля осудил атаку дронов на украинский порт в Рени, в результате которого два беспилотника упали на юге Молдовы. МИД срочно вызвал Озерова, чтобы потребовать официальных объяснений и выразить решительный протест против нарушения национального воздушного пространства.

«Эти инциденты являются серьезной угрозой безопасности наших граждан, а также стабильности в регионе. К счастью, никто не пострадал, но подобные нарушения воздушного пространства Молдовы неприемлемы и мириться с этим нельзя», — говорится в сообщении.

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