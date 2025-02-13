Молдова выгоняет из страны «Русский дом»2
- 13.02.2025, 16:28
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Кишинев денонсирует соглашение, подписанное в 1998 году.
В Молдове по решению властей страны будет закрыт Российский
центр науки и культуры («Русский дом»). Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Республики Молдова, отметив, что решение было принято в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими ударными беспилотниками.
МИД Молдовы принял решение об односторонней денонсации
молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и
функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году.
«После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила о том, что в ходе атаки российских беспилотников на украинскую Одесскую область два беспилотника залетели на территорию Молдовы и, как утверждается, взорвались там. Пострадавших не было.