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Молдова выгоняет из страны «Русский дом»

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  • 13.02.2025, 16:28
  • 2,170
Молдова выгоняет из страны «Русский дом»

Кишинев денонсирует соглашение, подписанное в 1998 году.

В Молдове по решению властей страны будет закрыт Российский

центр науки и культуры («Русский дом»). Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Республики Молдова, отметив, что решение было принято в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими ударными беспилотниками.

МИД Молдовы принял решение об односторонней денонсации

молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и

функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году.

«После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила о том, что в ходе атаки российских беспилотников на украинскую Одесскую область два беспилотника залетели на территорию Молдовы и, как утверждается, взорвались там. Пострадавших не было.

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