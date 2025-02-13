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Ученые «очеловечили» мышей

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  • 13.02.2025, 18:55
Ученые «очеловечили» мышей

Эксперимент открыл новые возможности для изучения старения.

В Университете штата Вашингтон вывели генетически модифицированных мышей с короткими теломерами, подобными человеческим. Это открывает новые возможности для изучения старения, рака и методов увеличения продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Теломеры — защитные структуры на концах хромосом, которые играют ключевую роль в старении клеток. В научном сообществе принято считать, что по мере их укорачивания клетки теряют способность к здоровому делению, что ведет к старению организма. Изучение теломер на клеточном уровне у людей — сложная задача, но новое открытие может изменить подход к этому процессу.

Под руководством профессора Джиюэ Чжу из Колледжа фармации и фармацевтических наук, исследовательская группа вывела «очеловеченных» мышей с теломерами, укороченными в 10 раз. Новые грызуны, названные HuT, предоставляют уникальную модель для изучения старения клеток в организме человека.

Новое поколение мышей позволит исследователям изучать влияние коротких теломер на развитие рака, продолжительность жизни и возможность продления «здоровых лет» — периода жизни, на протяжении которого человек не страдает от возрастных заболеваний.

Ученые также заявили о готовности «поделиться» своими образцами с другими исследовательскими группами, чтобы помочь в разработке лекарств, защищающих теломеры и потенциально замедляющих процессы старения.

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