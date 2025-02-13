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Европарламент призвал считать нелегитимными новые власти Грузии

  • 13.02.2025, 19:03
Европарламент призвал считать нелегитимными новые власти Грузии

Евродепутаты призвали читать Саломе Зурабишвили законным президентом страны.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом считать нелегитимными новые власти Грузии и продолжать считать Саломе Зурабишвили законным президентом страны. Соответствующий документ опубликован на сайте европейского законодательного органа.

За принятие документа проголосовали 400 депутатов, еще 63 выступили против. Воздержался 81 парламентарий.

В документе говорится, что европейский парламент отказывается признавать избранные на парламентских выборах 26 октября 2024 года власти страны, включая президента Михаила Кавелашвили, и призывает международное сообщество «присоединиться к бойкоту правящей элиты Грузии».

Кроме того, парламентарии призвали председателя Европейского совета Антониу Кошту пригласить Зурабишвили представлять страну на предстоящих заседаниях Европейского совета.

Члены Европарламента хотят, чтобы Совет и государства — члены ЕС ввели персональные санкции «в отношении должностных лиц и политических лидеров в Грузии».

В документе названы председатель партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также «судьи, выносящие политически мотивированные приговоры, и представители СМИ, распространяющие дезинформацию».

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